Droga, arrestato 22enne: sequestrati oltre 200 grammi e 1.850 euro.

Oltre 200 grammi di droga, quasi 2 mila euro in contanti ritenuti provento dello spaccio e materiale per il confezionamento delle dosi: è quanto sequestrato dalla Polizia Locale di Rimini nell’operazione che ha portato all’arresto di un 22enne nella zona nord della città. Il giovane è accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è scattato ieri durante un controllo alla circolazione stradale. Gli agenti in borghese della squadra di polizia giudiziaria della Polizia Locale hanno fermato l’auto del giovane e hanno notato che il conducente tentava di nascondere qualcosa sotto il sedile, gesto che ha insospettito gli operatori, come riferito dalla stessa Polizia Locale.

È quindi scattata la perquisizione del veicolo, durante la quale sono state trovate alcune dosi di marijuana e, nel bagagliaio, una falce. L’oggetto ha fatto scattare anche una denuncia separata per porto abusivo di oggetti atti a offendere. Considerato che il giovane risultava già monitorato nell’ambito delle attività di contrasto allo spaccio, spiegano ancora dal comando, gli agenti hanno deciso di estendere la perquisizione anche all’abitazione, agendo ai sensi dell’articolo 103 del Testo unico sugli stupefacenti.

Nella camera da letto sono stati trovati 210 grammi di sostanze stupefacenti, di cui 160 grammi di marijuana e 50 grammi di hashish, oltre a un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e attrezzi da taglio. Sequestrati anche 1.850 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Il 22enne è stato quindi arrestato per violazione dell’articolo 73 del D.P.R. 309/1990 e denunciato anche per il possesso della falce trovata nel bagagliaio. Dopo aver trascorso la notte nella camera di sicurezza del comando di via della Gazzella, comparirà oggi davanti al giudice del Tribunale di Rimini per l’udienza di convalida con rito direttissimo.

