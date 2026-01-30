RIMINI Droga: arrestato 30enne a Rimini, sequestrate dosi di cocaina e 4.600 euro in contanti L’uomo è stato fermato nella mattinata del 28 gennaio nei pressi del centro commerciale “Le Befane”, subito dopo aver ceduto una dose di cocaina a un cittadino italiano. Condannato in direttissima a 8 mesi di reclusione, pena sospesa

Droga: arrestato 30enne a Rimini, sequestrate dosi di cocaina e 4.600 euro in contanti.

Un trentenne di nazionalità albanese è stato arrestato in flagranza di reato dalla Polizia di Stato di Rimini con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata condotta dalla Squadra Mobile nell’ambito delle attività di contrasto allo spaccio sul territorio cittadino. L’uomo è stato fermato nella mattinata del 28 gennaio nei pressi del centro commerciale “Le Befane”, subito dopo aver ceduto una dose di cocaina a un cittadino italiano, poi segnalato alla Prefettura come assuntore. Ai militari ha confessato che da circa due anni comprava la cocaina dal trentenne con cadenza settimanale,

La perquisizione personale e domiciliare ha portato al sequestro di 13 dosi di cocaina per circa 10 grammi complessivi, materiale per il confezionamento e 4.600 euro in contanti. L’arresto è stato convalidato: il trentenne è stato condannato in direttissima a otto mesi di reclusione con pena sospesa, multa di 2.000 euro e confisca di 4.000 euro.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: