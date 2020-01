Droga: arrestato riminese scoperto con mezzo kg di eroina

Un riminese di 53 anni è stato arrestato dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Rimini per possesso di droga: aveva quasi mezzo chilo di eroina. L'arresto è scattato dopo alcune segnalazioni al 112 che descrivevano un insolito via vai di persone da una abitazione a Coriano. A seguito della perquisizione personale e domiciliare, i militare hanno trovato cinque involucri in cellophane trasparente contenenti 93 grammi di eroina, 4 litri di metadone, due bilancini elettronici di precisione, materiale vario per il confezionamento in dosi della sostanza nonché la somma contante di 3.500 euro ritenuta provento di spaccio. Inoltre, nascosti in un frigorifero in un capanno i militari hanno trovato altri 370 grammi di eroina. Condotto in caserma, l'uomo è stato arrestato ed è ai domiciliari.



