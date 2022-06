Droga, crescono gli ingressi a SanPa. Cocaina e crack le sostanze più usate, allarme minori 16enni pronti a vendersi per la cannabis

Gli ingressi a San Patrignano fra il maggio del 2021 e l'aprile del 2022 sono aumentati: 327 ( 272 ragazzi e 55 ragazze) Lo scorso anno erano state 241. In vista della Giornata internazionale contro il consumo e il traffico illecito di droga indetta dall'Onu per domenica prossima, l'Osservatorio sulle dipendenze di San Patrignano fa il quadro della situazione: cocaina e crack sono le sostanze più utilizzate, sempre più limitato l'uso di siringhe, in continua crescita la richiesta di aiuto per minori. 33 i minorenni - 15 ragazzi e 18 ragazze - a varcare la soglia di Sanpa.

"Il più giovane accolto in comunità - ha osservato il responsabile dell'accoglienza Virgilio Albertini in conferenza stampa, da remoto - ha solo 12 anni. Le richieste sono in aumento, tanto che si pensa di aprire un secondo modulo per riuscire ad evaderle tutte”. Antonio Boschini, responsabile terapeutico della Comunità, evidenzia la diffusione dell'uso di cocaina sia inalata che fumata ed esprime timore per l'uso crescente di crack. In forte aumento anche l'utilizzo di cannabis. “Quando parliamo di cannabis – ha concluso - parliamo di giovani intorno ai 20 anni o minorenni. Mi hanno colpito due casi estremi, ragazzini di 16-17 anni che erano arrivati a vendersi per la cannabis".

