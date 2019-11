CARABINIERI Droga e armi modificate nel garage, arrestata donna 55enne di Saludecio

Droga e armi modificate nel garage, arrestata donna 55enne di Saludecio.

Una donna 55enne di Saludecio, nullafacente e pregiudicata, si spostava diverse volte dalla propria abitazione. Troppe per i Carabinieri di Cattolica che hanno iniziato a pedinarla. In particolare, raggiungeva molto spesso un garage a Pesaro. Quando l'hanno fermata, gli agenti hanno trovato un ingente quantitativo di eroina, pronto a finire sulle piazze dello spaccio di Cattolica. La ricerca è così continuata nella sua abitazione, dove conviveva con uomo ristretto agli arresti domiciliari sempre per fatti di droga, e nel garage. Qui sono stati ritrovati una pistola con matricola abrasa, modificata mediante installazione di un silenziatore, e una “penna-pistola” di fattura artigianale. La donna, che non ha voluta fornire spiegazioni, è stata portata nel casa circondariale di Forlì.



I più letti della settimana: