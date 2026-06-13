Droga e pistola clandestina in casa: arrestato 56enne a Rimini

Una pistola con matricola abrasa nascosta tra gli utensili di un carrello porta-attrezzi e 39 grammi tra hashish e marijuana: un uomo del 1970 residente a Rimini è stato arrestato giovedì scorso dalla squadra di Polizia Giudiziaria della Polizia Locale al termine di una perquisizione domiciliare scattata sulla base di informazioni confidenziali sulla presenza di un'arma in casa. Identificato il 56enne, gli agenti si sono presentati all'indirizzo segnalato.

L'uomo ha consegnato spontaneamente una piccola quantità di marijuana, dichiarando di non avere altro da nascondere, ma gli agenti in borghese hanno proceduto a una perquisizione estesa ai sensi dell'articolo 41 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, che autorizza la ricerca di armi anche in assenza di consenso. Nell'abitazione sono stati trovati hashish e marijuana per circa 39 grammi, insieme a materiale per il confezionamento e la pesatura delle dosi, elementi che orientano verso l'ipotesi dello spaccio.

La perquisizione si è poi estesa al garage: all'interno di un carrello porta-attrezzi, nascosta tra gli utensili, è emersa una pistola semiautomatica calibro 7,65 con matricola abrasa, caricatore inserito con 7 proiettili e altri 11 colpi dello stesso calibro conservati separatamente. L'arma, priva di elementi identificativi, è stata sequestrata come "arma clandestina".

L'uomo è stato arrestato per detenzione abusiva di armi clandestine e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, e deferito in stato di libertà per ricettazione in relazione all'illecita provenienza dell'arma. È stato condotto alla casa circondariale di Rimini a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Si ricorda che nei confronti degli indiziati vige la presunzione di innocenza.







