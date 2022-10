Droga: in casa 8 kg di hashish, arrestato nel Riminese

Gli agenti della Squadra Mobile di Forlì, coadiuvati da quella di Rimini, hanno arrestato in flagranza un cittadino marocchino per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. L'arresto è avvenuto nei giorni scorsi a Bellaria, nel Riminese. Da tempo gli investigatori tenevano d'occhio un giovane magrebino residente a San Mauro Pascoli, nel Cesenate: l'uomo è stato notato spostarsi improvvisamente a Bellaria e uscire da un appartamento a lui non riconducibile. Non appena controllato il magrebino ha dato in escandescenze, cercando, senza riuscirci, di allontanarsi. Comportamento che ha convinto gli agenti che l'abitazione potesse fungere da deposito. La successiva perquisizione ha portato al sequestro di 80 panetti di hashish per un peso complessivo di oltre 8 chili, tutto il materiale per la pesatura e il confezionamento delle dosi e telefoni cellulari. Al dettaglio lo stupefacente avrebbe fruttato una cifra intorno ai 100mila euro. L'arresto è stato convalidato, disponendo la custodia cautelare in carcere in attesa del processo.