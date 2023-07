CRONACA Droga nascosta tra le sterpaglie nel Riminese, arrestato 20enne Fermato dai Carabinieri, disposta la custodia in carcere

Droga nascosta tra le sterpaglie nel Riminese, arrestato 20enne.

I Carabinieri di Misano Adriatico hanno arrestato in flagranza, per spaccio di droga, un ventenne in Italia da pochi mesi, trovato in possesso di oltre 220 grammi di cocaina, 2 chili e mezzo di hashish, materiale per la pesatura ed il confezionamento della sostanza, nonché 12.900 euro. Sospettato da alcuni giorni, i militari hanno tenuto d'occhio il giovane nei suoi spostamenti in aree di campagna tra i Comuni di Riccione e Rimini. Dopo diverse ore di appostamenti, i Carabinieri l'hanno fermato e perquisito. In auto gli hanno trovato alcune confezioni di cocaina, mentre tra la sterpaglia hanno trovato 25 panetti di hashish nascosti all'interno di barattoli in vetro per le confetture e ulteriori confezioni di cocaina. Nella giornata di ieri, il Giudice di Rimini ha convalidato l'arresto operato dai Carabinieri, disponendo la misura cautelare della custodia in carcere.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: