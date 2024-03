STUPEFACENTI Droga nelle mutande, arrestato dai carabinieri di Riccione

I carabinieri di Riccione hanno arrestato un albanese 25enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: il giovane è stato trovato in possesso di circa 20 grammi di cocaina, suddivisa in 32 dosi confezionate grazie a bustine in cellophane. Fermato nel corso di un posto di controllo mentre circolava a bordo di un'auto noleggiata, il giovane è apparso subito sospetto e, pertanto, i militari l'hanno sottoposto a controllo approfondito.

Perquisito, è stato trovato in possesso di droga nascosta negli slip. Oltre allo stupefacente, è stata sequestrata anche una somma di denaro contante pari a 250 euro, ritenuta provento di spaccio. Dichiarato in stato di arresto, è trattenuto nelle camere di sicurezza della Compagnia di Riccione, su disposizione della Procura di Rimini, in attesa del processo con rito direttissimo.

