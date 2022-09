POLIZIA DI STATO Droga nelle scatole di caramelle e furto di un drone, due arresti a Rimini

Si aggirava nel Parco Callas di Rimini con cocaina in una scatola di caramelle e altre dosi nei suoi slip. Il giovane, di nazionalità macedone, è stato arrestato ieri sera dalla Polizia di Stato durante un controllo. In totale gli sono stati trovati addosso 50 grammi di sostanza stupefacente, mentre nella sua stanza sono stati rinvenuti materiali per il confezionamento delle dosi. Dovrà rispondere detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Arrestato invece nella notte, a Marina Centro, un pluripregiudicato che aveva rubato una valigetta con un drone all'interno di una vettura, dopo averne sfondato il vetro. La Polizia ha colto in flagrante il giovane, che ha tentato di gettare la refurtiva nella terrazza di un edificio abbandonato, in cui è stato rinvenuto. Arrestato dalle autorità, dovrà rispondere di furto aggravato. Il proprietario dell'auto ha denunciato anche l'assenza di altra refurtiva dal valore di 600 euro: due borse mare con degli asciugamani e delle scarpe, al momento non rinvenuti.

