Droga: Polizia di Urbino trova marijuana e hascisc su bus scolastico

Controlli straordinari antidroga sono stati posti in essere dagli agenti del Commissariato di Urbino tra gli studenti degli Istituti scolastici superiori, controllando autobus, pertinenze delle scuole e luoghi di aggregazione vicini come bar, centri commerciali e fermate di autobus, con l'ausilio dell'unità cinofila della Questura di Ancona. All'interno di un autobus, i poliziotti hanno rinvenuto un piccolo quantitativo di hascisc, due sigarette di marijuana e materiale per il confezionamento, che evidentemente qualche passeggero, alla vista degli agenti, aveva abbandonato sul posto. L'attività segue una serie di verifiche e accertamenti eseguiti dal personale del Commissariato per la prevenzione e la repressione del fenomeno del bullismo a bordo degli autobus che portano gli studenti ad Urbino.