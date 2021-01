Droga tra Belgio-Italia, sequestro da14 chili di cocaina tra Rimini e Pesaro

Al carico si è arrivati nel tentativo di risolvere un brutto episodio di cronaca. Lo scorso dicembre la polizia giudiziaria federale di Bruxelles, indagando sull'omicidio di un cittadino albanese per una partita di droga, aveva smantellato una rete di trafficanti di cocaina. Le numerose perquisizioni avevano portato all'arresto di 11 persone, 9 uomini e due donne e al sequestro di 20 chili di cocaina, denaro contante e veicoli. Sfuggiti all'arresto in Belgio, proprio la coppia, poi arrestata, che risiede a Riccione.





Gli investigatori seguendo i flussi di denaro e di cocaina hanno ricostruito la rete di approvvigionamento dei trafficanti: la cocaina purissima arrivava direttamente dalla Colombia in nave fino ad Andorra stoccata in Belgio e spedita in Italia nel Milanese, in Romagna, nella provincia di Pesaro Urbino e poi fino a Roma. Secondo i carabinieri, proprio il cittadino albanese residente a Riccione con la moglie e dei figli minori, simulando viaggi di famiglia, con un'utilitaria avrebbe effettuato numerosi trasporti. L'auto del trafficante è stata posto sotto sequestro a Riccione, così pure quella rinvenuta a Pesaro nella notte, dove nel doppio fondo del sedile del passeggero i carabinieri hanno trovato 14 chili di cocaina.