Due accoltellamenti in poche ore a Rimini [Fotogallery].

Due accoltellamenti in poche ore a Rimini

Il furto di un cellulare è finito con un accoltellamento ieri sera in centro a Rimini. Poco dopo le 20 un uomo di origini nordafricane stava camminando mentre parlava al cellulare quando un connazionale lo ha aggredito con una lama alle braccia e alle gambe per poi darsi alla fuga. Il ferito si è trascinato lungo via Gambalunga per poi crollare sul marciapiedi davanti alla fermata dell'autobus. Subito scattato l'allarme che ha portato sul posto Carabinieri e Polizia Municipale oltre ai sanitari del 118. Il ferito è rimasto cosciente, è stato trasportato in pronto soccorso e le sue condizioni non sarebbero gravi. Le pattuglie delle forze dell'ordine sono partite a caccia dell'aggressore e, pare, la Locale avrebbe fermato un nordafricano ritenuto responsabile dell'accoltellamento.

All'alba di oggi invece due gruppi di giovani si sono affrontati ad è spuntato un coltello. Attorno alle 5.30 è scoppiata una animata lite che da via Giusti è poi proseguita lungo via Alfieri e terminata in viale regina Elena. Ad essere ferito è stato un ragazzo italiano 25enne che, sanguinante, è riuscito a trascinarsi fino alla hall di un hotel per chiedere aiuto. Partito l'allarme, sul posto sono arrivate l'ambulanza del 118 e i carabinieri. Il giovane, raggiunto da diversi fendenti, è stato portato al pronto soccorso dove non sarebbe in pericolo di vita. In corso le indagini per ricostruire la vicenda che presenta diversi punti oscuri.

