DOMENICA TRAGICA Due bambini morti in acqua in poche ore: tragedie al lago di Bilancino e a Lido Nazioni Due drammatiche notizie hanno colpito oggi l’Italia, con la morte di due bambini in due distinti episodi avvenuti a poche ore di distanza tra Toscana ed Emilia-Romagna. Ieri un altro annegamento, a Lido Estensi

Due bambini morti in acqua in poche ore: tragedie al lago di Bilancino e a Lido Nazioni.

Tre tragedie a poche ore di distanza scuotono Toscana ed Emilia-Romagna. Nel pomeriggio di oggi, un bambino di 10 anni, di origine marocchina, è scomparso mentre faceva il bagno nel lago di Bilancino, a Barberino di Mugello (Firenze), presso la spiaggia di Cavallina. Il piccolo era con la famiglia, che ha subito dato l’allarme non vedendolo più emergere dall’acqua. Le ricerche sono scattate immediatamente ma il suo corpo è stato recuperato poco dopo privo di vita. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, con squadre a terra, in acqua e con l’elicottero, oltre ai sommozzatori, ai carabinieri e al personale sanitario del 118.

Sempre oggi, ma in provincia di Ferrara, un altro grave lutto ha colpito il litorale. Un bambino tedesco di 6 anni è morto poco dopo il ricovero all’ospedale Sant’Anna di Cona, dove era stato trasportato in elicottero in condizioni disperate. Il piccolo si era tuffato nella piscina del camping Tahiti a Lido Nazioni e ha perso conoscenza in acqua. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un principio di annegamento o di un malore causato da congestione. È stata disposta l’autopsia.

Questo secondo tragico episodio arriva a poche ore di distanza dalla morte del 16enne Aymane Ed Dafali, annegato sabato a Lido Estensi dopo essersi tuffato per salvare due bagnanti in difficoltà.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: