Due cani appositamente addestrati per fiutare l'infezione da coronavirus

Il servizio @rai

Due cani appositamente addestrati vengono utilizzati per fiutare l'infezione da coronavirus in alcune scuole in Italia. Gli alunni scrivono il loro nome su un bicchiere di carta, mettono la maschera usata in precedenza e la consegnano all'insegnante. Quindi l'assistente scolastico raccoglie le tazze e le consegna ai cani. 700 alunni e 100 insegnanti del Realgymnasium e dell'Oberschule für Bauwesen vengono testati per l'odore del coronavirus. In cinque dei 260 test finora, i cani hanno segnalato il coronavirus. Il successivo test dell'antigene ha confermato che i cani avevano ragione.





Il conduttore di cani Claus Langebner si dice molto soddisfatto del lavoro dei cani, perché il tempo di addestramento è stato molto breve, meno di tre settimane. I professionisti del cane hanno formato una società appositamente per l'operazione coronavirus. La squadra cinofila sta crescendo rapidamente. Secondo Langebner, un totale di 20 cani da fiuto corona dovrebbero essere pronti per l'azione in due settimane. Nei prossimi giorni i test proseguiranno al Realgymnasium di Bolzano. I risultati ufficiali e la validità del test non sono ancora usciti. Dovrebbero arrivare tra cinque giorni.