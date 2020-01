CORONA VIRUS Due casi confermati a Roma, Conte sospende voli da e per la Cina In mattinata si riunisce la task force sammarinese

ll coronavirus è arrivato ufficialmente anche in Italia. Positiva ai test una coppia di turisti cinesi ora ricoverata a Roma. Provenienti da Wuhan, erano atterrati a Milano il 23 gennaio e avevano fatto alcune tappe intermedie prima di arrivare 4 giorni fa in un hotel della capitale. Caso sospetto anche in Veneto: un minore del Trevigiano rientrato da un viaggio in territorio cinese. Conte annuncia la chiusura del traffico aereo da e per la Cina. Controlli a Malpensa su passeggeri arrivati stamani da Pechino. Negativi i test a bordo della Costa Smeralda, che riparte oggi da Civitavecchia.

Questa mattina nuova riunione del coordinamento per le emergenze sanitarie, composto da direzione Iss, Authority e protezione civile. L'incontro avrà sul tavolo anche il documento che invierà l'OMS, che a Ginevra ha riunito i super esperti sulla diffusione del contagio.



Intanto è di 213 morti totali e circa 2mila nuovi contagi il bilancio in Cina del coronavirus, che porta a quasi 9.700 casi di infezione confermati dall'inizio dell'epidemia. Altre 102.000 persone sotto osservazione. Pechino invierà charter per rimpatriare i residenti di Wuhan all'estero.

L'Oms dichiara l'emergenza sanitaria internazionale, ma non raccomanda limitazioni a viaggi.



