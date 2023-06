RIMINI Due chili di cocaina in auto, 37enne arrestato nel Riminese

Aveva due chili di cocaina già pronta allo spaccio nascosta in auto, il 37enne arrestato ieri dai Carabinieri di Misano Adriatico, nel Riminese, nel corso di controllo di routine in zona "Ghetto Turco". L'uomo è stato arrestato in flagranza, in casa i militari hanno trovato 3.000 euro in contanti e in macchina 2.500 dosi di cocaina, quasi due chili, in confezioni in plastica, divise in 15 involucri perfettamente sottovuoto. Il 37enne è ora in carcere ai Casetti di Rimini in attesa della convalida del fermo.

