POLITICA ITALIA Due deputati lasciano la Lega per aderire al partito del generale Vannacci Roberto Sasso e Edoardo Ziello si spostano al gruppo Misto

Il primo “effetto Vannacci” è l'addio alla Lega di altri due esponenti, i deputati Roberto Sasso e Edoardo Ziello, che per ora andranno al gruppo Misto della Camera, così come prima di loro aveva fatto Emanuele Pozzolo di Fratelli d'Italia, (al Misto dopo il caso dello sparo di Capodanno) tutti e tre verso il nuovo partito del generale, che però potrebbe avere un problema col nome.

“Futuro Nazionale” infatti pare fosse già registrato nel 2011 da un esponente 5Stelle oggi deceduto, la cui vedova non ha nessuna intenzione di passarlo a Vannacci. Secondo l'Ansa, il marchio sarebbe comunque scaduto nel 2020, tant'è che lo stesso Vannacci intende andare avanti con questa denominazione. Considerate le adesioni al suo nuovo movimento, il problema potrebbe essere reale per il centrodestra, che si troverebbe un competitor sulla scheda elettorale.

Intanto la presidente del Consiglio Meloni incontra per due ore, alla prefettura di Milano, il vice presidente statunitense Vance, giunto per assistere alla cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Milano-Cortina. Nella sua visita ai militari impegnati nel presidio allo scalo ferroviario, poi, Meloni ha voluto annunciare la presenza di più carabinieri sulle strade e un iter più veloce per l'assunzione di agenti.

Dal canto suo, il ministro della Giustizia Nordio, che ha voluto puntualizzare come il pacchetto sicurezza approvato ieri non contenga alcuno scudo penale per le forze dell'ordine, ha comunque ammesso che quanto accaduto a Torino ha accelerato una serie di riforme. “Di fronte a fenomeni così devastanti – ha detto – il silenzio dello Stato sarebbe stato impossibile”.

Nel video l'intervento di Carlo Nordio, ministro della Giustizia

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: