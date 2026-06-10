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Due furti in poche ore a Cattolica: arrestato 26enne italiano

La segnalazione è arrivata al 112 dalla spiaggia 62 di Cattolica: il giovane, vistosi scoperto mentre frugava nello zaino di un bagnante, si è allontanato rapidamente dall'arenile tentando di far perdere le proprie tracce

10 giu 2026
Due furti in poche ore a Cattolica: arrestato 26enne italiano

I Carabinieri della Tenenza di Cattolica hanno arrestato un 26enne italiano residente nel pesarese per furto continuato, recuperando due zaini rubati e restituendoli ai legittimi proprietari. La segnalazione è arrivata al 112 dalla spiaggia 62 di Cattolica: il giovane, vistosi scoperto mentre frugava nello zaino di un bagnante, si è allontanato rapidamente dall'arenile tentando di far perdere le proprie tracce. Seguendo la via di fuga e la descrizione fornita dai testimoni, una pattuglia lo ha rintracciato poco dopo su via Carducci, a bordo di un'auto, verosimilmente pronto a dileguarsi.

La perquisizione personale ha rivelato un bottino doppio: uno zaino riconducibile al furto in spiaggia e un secondo, accertato come provento di un ulteriore furto appena commesso ai danni di un furgone parcheggiato nelle vicinanze.

I Carabinieri spiegano che tutta la refurtiva è stata recuperata e riconsegnata ai proprietari, che hanno confermato di non aver subito ulteriori ammanchi. Il 26enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza su disposizione della Procura della Repubblica di Rimini in attesa del giudizio direttissimo fissato per questa mattina.





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