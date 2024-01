POLITICA ITALIANA Due giorni dedicati ai rapporti con i paesi africani. Il governo Meloni vuole dare forma al “Piano Mattei” Anche per dare risposta ai flussi migratori che muovono dal continente africano verso il Mediterraneo.

25 leader africani e la Presidente della Commissione europea Von Der Leyen protagonisti, nell'aula del Senato italiano, del vertice per l'Africa organizzato dal governo Meloni. Focus dell'iniziativa: dare forma al Piano Mattei, varato da Roma anche per trovare una soluzione ai flussi migratori che partono dal continente africano. Il Piano, finanziato da uno stanziamento di 5,5 miliardi di euro, si propone di far partire progetti per lo sviluppo nei settori dell'energia, delle infrastrutture, dell'agricoltura e dell'acqua, grazie ad una serie di accordi bilaterali tra Roma e gli stati africani.

Le opposizioni giudicano il Piano Mattei “una scatola vuota” mentre Giorgia Meloni punta su questa iniziativa per rilanciare il ruolo dell'Italia nel Mediterraneo. Sarà creato anche un fondo presso la Banca Africana per lo Sviluppo che possa sostenere la nascita di nuove imprese. La dotazione di partenza, 100 milioni dall'Italia e 100 dagli Emirati Arabi Uniti, sarà presto rafforzata grazie al contributo di Arabia Saudita, Francia e Germania.

Nessuno vuole essere tagliato fuori dall'esercitare influenza in una area fondamentale per gli equilibri geopolitici e magari dare risposta al problema delle migrazioni, tema cruciale per tutti gli Stati dell'Unione europea, soprattutto in un anno elettorale come questo.

