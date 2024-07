CRONACA Due gravi incidenti in A14 fra i caselli di Rimini: 10 feriti Entrambi si sono verificati nel pomeriggio di lunedì: quattro le persone in gravi condizioni, tra cui una bambina di sei anni. La piccola viaggiava su un'auto con targa svizzera con la mamma e il papà

Si aggrava il bilancio dei due gravi incidenti stradali che si sono verificati nel pomeriggio di ieri sull'A14 all'altezza dei caselli di Rimini, con un bilancio di dieci feriti: quattro sono in gravi condizioni, tra cui una bambina di sei anni portata al "Bufalini" di Cesena.

Nel primo incidente - avvenuto intorno alle 16.50 sulla carreggiata sud dell'A14 km 127 sud tra i caselli di Rimini Nord e Rimini Sud - che ha coinvolto due auto, un furgone e un tir, sono rimaste ferite quattro persone: una bimba di 6 anni, sua madre (entrambe gravi), suo padre e uno dei due autisti dei mezzi pesanti. Questi ultimi sono stati lievemente feriti, medicati sul posto.

Circa un'ora dopo, alle 17.58, si è verificato un altro incidente, conseguenza del primo, sempre su carreggiata Sud, poco prima del casello A14 di Rimini Nord. Si è trattato di un tamponamento tra camion in cui sono rimaste ferite sei persone: due sono state trasportate al "Maggiore" di Bologna e sono in prognosi riservata. In questo caso sono intervenuti due mezzi del 118, un elicottero da Ravenna e uno da Bologna.

