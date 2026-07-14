PESARO URBINO Due incendi all'alba nella provincia di Pesaro Urbino: una persona in ospedale A Montemaggiore al Metauro a fuoco un capanno agricolo adiacente ad una abitazione. A Serrungarina, nel comune di Colli al Metauro, fiamme in un container/capanno

Due incendi all'alba nella provincia di Pesaro Urbino: una persona in ospedale.

Mattinata impegnativa per i vigili del fuoco della Provincia di Pesaro Urbino con due interventi all'alba. Il primo incendio è divampato in un capanno agricolo intorno alle ore 5.30, a Montemaggiore al Metauro. Evacuata una persona che è stata trasportata poi all'ospedale per accertamenti. Sul posto insieme ai vigili del fuoco il personale del 118. Il rogo, che ha interessato un capannone adiacente un'abitazione, ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Fano, che sono intervenuti con due autobotti, supportate da personale e mezzi del comando di Pesaro, per domare le fiamme.

La vicinanza dell'incendio alla casa ha portato anche all'evacuazione di un residente che poi è stato affidato al personale sanitario del 118 giunto in loco e trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso. Nel mentre le squadre dei vigili del fuoco hanno provveduto allo spegnimento dell'incendio e alla messa in sicurezza dell'area.

Il secondo incendio si è sviluppato a Serrungarina, nel comune di Colli al Metauro. Anche qui a fuoco è andato un capanno agricolo costruito da un container. In questo caso al momento non risultano persone coinvolte. In entrambi i casi sono in corso gli accertamenti per chiarire l’origine dei roghi.

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