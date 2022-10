Due incidenti in A14, ferito grave nella galleria Scacciano

Due incidenti, nel giro di pochi chilometri, sul tratto riminese dell'A14. Quello più grave all'interno della galleria Scacciano, a Riccione, in direzione sud. Ad entrare in collisione un'auto e un mezzo pesante. L'autista della vettura ha subito ferite gravi che hanno richiesto il suo trasporto in ospedale, in codice di massima gravità, con l'elisoccorso. Manovra che ha obbligato la chiusura dell'autostrada in entrambe le direzioni, causando lunghe file, soprattutto in direzione Cattolica. Dopo pochi minuti un altro incidente, a quanto pare autonomo, cinque chilometri prima, dove una Jaguar si è schiantata contro il new jersey.