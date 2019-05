Due incidenti mortali in poche ore nel riminese

Due incidenti stradali mortali in poche ore, nel riminese. Una persona ha perso la vita sull'autostrada A14, nel tratto compreso tra Rimini Sud e Riccione in direzione di Ancona. Intorno alle 9.30 si sono scontrati una vettura e un camion e la vittima è il conducente dell'auto. Sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 3 Tronco di Bologna di Autostrade per l'Italia. L'altro “mortale” ieri sera alle 21:30 a Cattolica, sulla statale 16 adriatica. La vittima è un uomo di 38 anni. Pare stesse attraversando la strada in un punto poco illuminato quando è stato investito da un Ford Transit. Sbalzato sul cofano è caduto sull'asfalto. Sul posto i mezzi del 118, ambulanza e auto medicalizzata, e la polizia Stradale per i rilievi di rito e per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente. L'investitore, sottoposto ad alcoltest, è risultato negativo.