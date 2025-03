CRONACA Due incidenti nel Pesarese: auto ribaltata e vettura incastrata sul guardrail Notte di interventi per i Vigili del Fuoco: estratti i conducenti e messe in sicurezza le aree

Due incidenti nel Pesarese: auto ribaltata e vettura incastrata sul guardrail.

Due gravi incidenti hanno richiesto l'intervento del Soccorso nella provincia di Pesaro. Il primo si è verificato alle 4:00 del mattino in via Mameli, dove un'auto si è ribaltata dopo aver urtato violentemente un albero a bordo strada. Il conducente è stato estratto dal veicolo e soccorso dal personale del 118, mentre i Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area e al taglio dell'albero, reso pericolante dall'impatto. Sul posto anche la Polizia di Stato per i rilievi del caso.

Il secondo incidente è avvenuto intorno alle 07:30 sulla strada provinciale 423, all'altezza di Colbordolo. Una vettura è finita fuori strada, incastrandosi nel guardrail. Anche in questo caso è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno dovuto tagliare parte della barriera metallica per liberare l'auto e consentire il recupero del conducente. Quest'ultimo è stato poi affidato alle cure dei sanitari intervenuti sul posto, mentre i Carabinieri hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Entrambi gli incidenti hanno causato disagi alla circolazione, con la viabilità temporaneamente rallentata per consentire le operazioni di soccorso. Le autorità stanno ora valutando le cause degli impatti, verificando eventuali responsabilità e condizioni delle strade coinvolte.

[Banner_Google_ADS]



Foto Gallery

I più letti della settimana: