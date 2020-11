Due miliardi di vaccini anti-Covid per l'Unione Europea

L'Ue ha firmato cinque contratti con altrettante case farmaceutiche, l'ultimo con la società CureVac, per rifornire l'Europa dei vaccini anti-Covid: finora sono due miliardi le dosi di cui l'Unione si è assicurata la fornitura. L'azienda americana Moderna fa sapere che il suo vaccino ha dimostrato efficacia del 94,1%, che sale al 100% nei casi severi: conta di produrre fra 500 milioni e un miliardo di dosi di vaccino nel 2021. Secondo l'Istituto superiore di Sanità negli ultimi 30 giorni si sono registrati 800.953 casi di Covid, di cui 22.712 tra gli operatori sanitari. 12.904 i deceduti e 304.531 i guariti.





E mentre Regioni e governo discutono sui contenuti del prossimo Dpcm, il presidente della provincia autonoma di Bolzano Arno Kompatscher ammette che “per l'avvio della stagione sciistica mancano i presupposti”. L'incremento odierno sui casi totali è 16.377, ma su molti meno tamponi, poco più di 130mila; calano le terapie intensive, di 9 unità (3.744), ma aumentano di 308 i ricoverati con sintomi (33.187). Le vittime tornano a salire, 672, per un totale che ha superato i 55mila (55.576). In Emilia-Romagna sono 2.041 i nuovi positivi, di cui 1.189 asintomatici. Tornano a crescere i ricoverati, 4 in più i pazienti di terapia intensiva (249 totali), 87 negli altri reparti Covid (2.755 totali). 39 le vittime, 6 nel riminese, 4 uomini e 2 donne di età compresa tra gli 86 e i 94 anni. Sempre in provincia di Rimini sono 262 in più (127 con sintomi); nelle Marche, su 252 casi totali, il numero più rilevante è in provincia di Pesaro Urbino, 131 più di ieri.