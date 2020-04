Due minimarket multati e chiusi dalla polizia locale di Riccione

Vendevano merce non alimentare per questo sono stati multati dalla Polizia Locale di Riccione. Si trovavano in via Tasso, gestiti entrambi da cittadini del Bangladesh. Negli esercizi venivano venduti in maggioranza beni non alimentari e quindi non soggetti alle deroghe previste dalle ordinanze nazionali e regionali sulle chiusure delle attività. I due negozi, tra i pochi articoli di genere alimentari, vendono soprattutto articoli turistici e oggettistica. La Polizia Locale di Riccione ha quindi verbalizzato i due titolari, ai quali è stata consegnata una multa da 400 euro, e obbligato alla chiusura i due negozi.