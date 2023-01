Due ragazze investite sulle strisce a Modena, sono gravi

Due ragazze, di 17 e 18 anni, sono ricoverate in gravi condizioni all'ospedale di Baggiovara (Modena) dopo essere state investite da un'auto, un suv, mentre attraversavano la strada sulle strisce pedonali in viale Monte Kosica a Modena, una zona a ridosso del cento storico. I rilievi sono affidati alla polizia locale, che dovrà prima di tutto stabilire il colore dei rispettivi semafori, quello per l'auto e quello per i pedoni al momento dell'incidente stradale.

