Due ragazze rischiano l'annegamento, eroico salvataggio a Marina di Ravenna

Due ragazze sono state salvate in mare, ieri, sulla spiaggia di Marina di Ravenna, grazie all'intervento di alcuni bagnanti. Intorno alle 19 nello stabilimento balneare Marisol le due giovani stavano rischiando di annegare per le forti onde e il vento che tirava verso il mare. La madre, residente in Francia e ospite del campeggio Piomboni, ha lanciato l'allarme e due uomini presenti in spiaggia si sono tuffati: uno dei due, funzionario dei Vigili del fuoco ravennati, è riuscito a soccorrere una ragazza. Mentre la teneva a galla, ormai stremato è intervenuto anche un dipendente dello stabilimento balneare, soccorrendo entrambi. Le due ragazze sono state così salvate.