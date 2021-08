Due rapine in centro a Riccione: denunciati 5 ragazzi

Due rapine in centro a Riccione: denunciati 5 ragazzi.

Cinque ragazzi sono stati denunciati a piede libero per rapina e lesioni personali. Hanno un'età compresa tra i 17 e i 20 anni, sono di origine magrebina e sono stati fermati dai Carabinieri della Compagnia di Riccione per due episodi di rapina giovedì notte in centro a Riccione. Secondo le indagini avrebbero rapinato una collanina ad un 27enne di Urbino e 50 euro ad un 15enne di Roma. Per uno dei rapinatori, un 21enne marocchino, è stato emesso il foglio di via dal Questore di Rimini.

