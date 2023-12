Due tentativi di assalto a portavalori in mattinata: tir di traverso sulla A4 e auto incendiate a Nuoro

Tentata rapina questa mattina attorno alle 6.30 sull'autostrada Milano - Torino a un furgone portavalori diretto verso Torino. Il mezzo ha subito un tentativo di blocco vicino al ponte sul Ticino, al confine tra Lombardia e Piemonte, in territorio della provincia di Novara. Il tentativo sarebbe avvenuto tramite un automezzo pesante messo a bloccare le corsie. L'autista del furgone, secondo le prime informazioni, con prontezza di riflessi è riuscito a evitare il blocco riuscendo a fuggire e a dare l'allarme. Sul posto la polizia stradale e la mobile. Lunghe code sull'autostrada, essendo state coinvolte entrambe le carreggiate. I malviventi sono in fuga. Non risulta nessun ferito.

Un secondo tentativo sempre in mattinata sulla statale 125, vicino al bivio per Tertenia, in Ogliastra. Durante l'azione dei malviventi sono stati esplosi colpi d'arma da fuoco. Alcune auto sono state incendiate e una colonna di fumo si è levata sulla statale che al momento è stata bloccata. Non ci sarebbero feriti. Sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Jerzu e il personale del 118.

