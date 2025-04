Due tragedie in poche ore nel Pesarese: muoiono Luca Cardellini e Paolo Amati

Due incidenti mortali in poche ore nel Pesarese. Nella notte, un'auto condotta da un 24enne, è uscita di strada in via Abbadia sulla Strada provinciale 14 a Montelabbate; si è cappottata ed è finita contro un palo dell'alta tensione: al volante della vettura Luca Cardellini, residente nella zona, che è deceduto sul colpo. Nell'incidente non sono rimaste coinvolte altre auto.

Nella notte tra venerdì e sabato scorsi invece un altro mortale: coinvolta anche in questo caso un'unica vettura, uscita di strada in un tratto tortuoso della provinciale Fogliense a Lunano: a perdere la vita Paolo Amati, 47 anni, operaio e padre di due figli, residente a Monte Grimano Terme.