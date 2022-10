Due turiste belghe travolte e uccise da auto pirata a Roma

Due turiste belghe travolte e uccise da auto pirata a Roma.

Due turiste belghe di 24 e 25 anni sono state uccise da un'auto pirata sull'A24 a Roma: stavamo prestando soccorso a un altro incidente; individuato un sospettato. Secondo quanto si apprende, per l'incidente due uomini sarebbero stati trasportati in codice rosso in ospedale: uno al Policlinico Umberto I e l'altro a Tor Vergata. Una donna sarebbe invece in codice giallo al San Giovanni. Le due ragazze belghe sarebbero decedute sul posto.

L'uomo, la cui posizione è all'attenzione delle forze dell'ordine, dopo avere investito le due ragazze sarebbe fuggito a piedi ma è stato rintracciato nella serata di ieri.



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: