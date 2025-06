Duplice omicidio a Bologna, fermato il coinquilino all’aeroporto di Barcellona

Duplice omicidio a Bologna: Luca Monaldi, 54 anni, originario di Arezzo, e Luca Gombi, 50 anni, bolognese, sono stati trovati morti questa mattina nella loro abitazione in Piazza dell’Unità, nel quartiere Bolognina. I due uomini, conviventi e uniti civilmente, sono stati uccisi a coltellate con modalità brutali: Monaldi è stato sgozzato, Gombi eviscerato da una profonda ferita all’addome.

Sul posto è intervenuta la Polizia intorno alle 8, avvisata probabilmente da vicini che avevano udito urla attorno alle 6.30. I corpi sono stati rinvenuti in soggiorno, in un bagno di sangue. Diversi coltelli sono stati trovati sulla scena del crimine. Le indagini si sono subito concentrate su un 48enne italiano nato in Venezuela, coinquilino delle vittime da ottobre.

L’uomo è stato fermato all’aeroporto di Barcellona, appena atterrato da un volo partito da Bologna. Secondo le prime ricostruzioni, alla base del delitto ci sarebbe una lite legata alla vendita imminente dell’appartamento, che avrebbe costretto il coinquilino a lasciarlo.