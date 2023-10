DRAMMA FAMIGLIARE Duplice omicidio a Vignola: uccide madre e fratello

Un uomo ha ucciso la madre e il fratello a Vignola (Modena). A scoprire i due cadaveri all'interno di un'abitazione in via Torino, alla periferia della città, sono stati i carabinieri accorsi sul posto dopo che i vicini di casa avevano dato l'allarme, intorno alle 21.30, riferendo di aver sentito urla compatibili con una lite. Le vittime sono la 88enne Anna Malmusi e suo figlio Emore Capucci, 66 anni. Il presunto autore del delitto, piantonato in ospedale da ieri sera dai carabinieri, è il 67enne Uber Capucci, portato all'ospedale di Baggiovara, dove non sarebbe in pericolo di vita. In fase di ricostruzione la dinamica dei fatti. Nella casa del duplice omicidio si sarebbe consumata una violenta lite. Ancora sconosciuti i motivi del gesto.

