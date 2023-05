È allerta rossa nelle zone alluvionate anche per sabato

Permane l'allerta rossa per criticità idraulica sulla pianura e sulla collina della Romagna e sulla pianura Bolognese. Il provvedimento, adottato all'Arpa e e dalla Protezione Civile regionale è esteso dalla mezzanotte di oggi a quella di domani. In particolare, viene spiegato che nelle prime ore di domani, "sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, con possibili effetti e danni associati, più probabili sulle zone di pianura. Sono possibili localizzati incrementi dei livelli idrometrici nei corsi d'acqua del settore centro-orientale, ancora interessati da criticità idrauliche generate dalle piene precedenti".



"Non c'è emergenza sanitaria in Emilia-Romagna". Questo il messaggio lanciato dalla Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit) che sottolinea alcune raccomandazioni come la vaccinazione contro il tetano. "Nelle zone alluvionate non si riscontrano i presupposti per parlare di emergenza sanitaria".



Verrà devoluto a Otb Foundation, per progetti a favore delle famiglie colpite dall'alluvione in Emilia-Romagna, il 20% dell'incasso dell'incontro L.R. Vicenza-Cesena, valevole per i playoff di serie C, in programma domani allo stadio Menti. A darne comunicazione è la società biancorossa.