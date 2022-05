ADUNATA NAZIONALE E' il giorno degli alpini a Rimini. Scritta tricolore sulla spiaggia l’omaggio che la città e gli operatori di ‘Piacere spiaggia Rimini’ hanno voluto riservare agli alpini

E' il giorno degli alpini a Rimini. Scritta tricolore sulla spiaggia.

Rimini dà il benvenuto agli alpini con una grande scritta tricolore che campeggia sulla spiaggia. E’ l’omaggio che la città e gli operatori di ‘Piacere spiaggia Rimini’ hanno voluto riservare agli alpini in arrivo in città in questi giorni per partecipare alla “93^ Adunata Nazionale Alpini Rimini - San Marino”. Una grande scritta larga 20 metri e sormontata da una penna stilizzata, composta da 170 tra ombrelloni e sdraio verdi, bianchi e rossi e allestista sulla spiaggia tra i bagni 61 e 63, che dà idealmente il via alla grande ”invasione pacifica” degli alpini che prende il via domani per trasformare per quattro giorni, dal 5 all’8 maggio,

Rimini nella capitale delle penne nere con una festa straordinaria che porterà nelle piazze e nelle strade della città centinaia di migliaia di alpini coinvolti in tante iniziative per testimoniare l’impegno costante di questo Corpo che si manifesta nelle situazioni più significative della vita delle nostre comunità.

