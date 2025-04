E' il giorno del bilaterale tra Meloni e Trump alla Casa Bianca

La presidente Meloni è arrivata a Washington, dove oggi incontrerà il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. La Casa Bianca ha reso noto il programma, alle ore 12, in Italia però saranno le 18, è previsto un pranzo tra i due leader, chiuso alla stampa, e un'ora dopo il bilaterale nello Studio Ovale, col pool dei reporter alla Casa Bianca e i giornalisti italiani. Non è prevista una conferenza stampa congiunta al termine, e il presidente Trump ha un altro impegno alle 16, le 22 in Italia. Domani Meloni sarà già di ritorno a Roma, poiché è previsto l'incontro col vice presidente statunitense JD Vance, a Palazzo Chigi. In ogni caso si è sentita anche martedì sera con Ursula von der Leyen, per “coordinare la visita”, spiega una portavoce europea. Intanto il presidente della Repubblica Mattarella è stato dimesso dall'ospedale Santo Spirito, dove si è sottoposto a intervento per l'impianto di un pacemaker martedì sera, ed è tornato al Quirinale. Confermati tutti i suoi impegni in agenda, a partire dalla celebrazione del 25 aprile, momento molto sentito da Mattarella. Al Senato Fratelli d'Italia presenta la campagna nazionale “Io ti ascolto”, contro l'emergenza delle baby gang e del bullismo. Promotore dell'iniziativa, il senatore romagnolo Alberto Balboni. Si tratta di una serie di manifestazioni e conferenze che Fratelli d'Italia intende svolgere in tutta Italia da adesso a settembre, lo scorso giugno è stata approvata una legge che intende valorizzare il ruolo della scuola imponendo ai dirigenti scolastici azioni concrete quando ci si trova di fronte a casi di bullismo.

Nel video l'intervista a Alberto Balboni, senatore Fratelli d'Italia