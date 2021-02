È il Giorno del Ricordo: le celebrazioni per non dimenticare il dramma delle foibe

È il Giorno del Ricordo: le celebrazioni per non dimenticare il dramma delle foibe.

"L'orrore delle foibe colpisce le nostre coscienze", afferma il capo dello Stato Mattarella in occasione del Giorno del Ricordo. E nel tornare alle sofferenze e ai lutti cui furono costrette decine di migliaia di famiglie nelle aree del confine orientale, sottolinea che "le sofferenze patite non possono essere negate". "I crimini contro l'umanità scatenati in quel conflitto non si esaurirono con la liberazione dal nazifascismo, ma proseguirono nella persecuzione e nelle violenze, perpetrate da un altro regime autoritario, quello comunista", sottolinea Mattarella.

Alla “Biblioteca di pietra”, Molo di Rimini c'è stata la solenne commemorazione per il ricordo delle vittime del confine orientale. La deposizione della corona di alloro al monumento alle Vittime delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata e delle drammatiche vicende del confine orientale è stata organizzata, secondo le restrizioni anti-COVID19, in stretta sinergia con l’Istituto per la Storia della Resistenza e dell’Italia contemporanea di Rimini e con la partecipazione delle tre associazioni presenti a Rimini che rappresentano gli esuli - “Unione degli Istriani”; “Ass.ne Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia” e “Comitato 10 Febbraio”.



«Una giornata dolorosa, nella quale l’esigenza di ricordare e non fare cadere nell’oblio i fatti drammatici diventata un dovere nei confronti delle nuove generazioni» così il sindaco Matteo Ricci durante il Giorno del Ricordo che la presidenza del Consiglio comunale ha commemorato con un’iniziativa promossa in collaborazione con la Prefettura di Pesaro e Urbino e l’Ufficio scolastico provinciale. Un appuntamento, trasmesso in streaming nei social del Comune e nelle aule degli istituti superiori di Pesaro, voluto per "ricordare i massacri delle foibe e l'esodo giuliano dalmata", ha aggiunto Ricci.





