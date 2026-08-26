POLITICO ITALIA È il giorno dell'ennesimo decreto anti caro carburanti L'obiettivo del governo italiano è estendere il taglio fino al primo weekend di settembre

È il giorno dell'ennesimo decreto per contenere i rialzi impazziti del prezzo dei carburanti: nel Consiglio dei ministri convocato alle 18 dovrebbe arrivare un ultimo intervento ponte per aiutare il rientro dalle vacanze: l'orientamento è allungare lo sconto sul gasolio di 17 centesimi al litro, che scade proprio oggi. L'obiettivo però sarebbe estendere il taglio delle accise almeno per una decina di giorni, fino al primo weekend di settembre, l'ultimo grande esodo di rientro dalle ferie. La strategia è stata definita ieri in una riunione in videocollegamento tra la presidente Meloni, i vice Tajani e Salvini, il ministro dell'Economia Giorgetti e il leader di Noi Moderati Lupi. Critiche ancora le opposizioni e le associazioni dei consumatori che chiedono interventi strutturali.

“Il governo sta navigando a vista” è il pensiero ad esempio del vicepresidente di Italia Viva Davide Faraone. Si va avanti di decreto in decreto, che dura una manciata di giorni, col primo datato 18 marzo scorso. Ma anche tra le forze di minoranza non si sorride, pensando alle primarie: Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, Alleanza Verdi-Sinistra, ritengono che farle sia un errore che potrebbe costare caro, ed anche i sondaggisti italiani ritengono che il centrosinistra, in questo modo, non riuscirebbe a tenere insieme tutti i suoi elettori.

Perché, spiegano, se ai gazebo dovesse vincere Elly Schlein, una parte degli elettori 5Stelle potrebbe decidere di non votare, o addirittura scegliere il partito di Alessandro Di Battista, il grande ex che vorrebbe dar vita ad un nuovo soggetto politico. Al contrario, se dovesse vincere Giuseppe Conte, sarebbero gli elettori del Partito Democratico a fare più fatica nel digerirlo.

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