GOVERNO È il giorno della fiducia, il ministro Pichetto Fratin "favorevole alla sperimentazione del nucleare"

È il giorno della fiducia, il ministro Pichetto Fratin "favorevole alla sperimentazione del nucleare".

È per oggi alle 11 l'appuntamento alla Camera per le dichiarazioni programmatiche della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha annunciato un manifesto per i 5 anni della legislatura. Alle 19 è previsto il primo voto di fiducia del Parlamento al nuovo governo di centrodestra. Domani voterà il Senato. Salvini indica le sue priorità: "torneremo a far rispettare i confini", "flat tax al 15%, pace fiscale, Quota 41 sulle pensioni senza penalizzazioni", il Ponte sullo Stretto di Messina "per creare 100 mila posti di lavoro". Il Pd spinge su un coordinamento delle opposizioni; attesi gli interventi in aula di Letta e Conte.

Intanto i ministri sono già al lavoro. Oggi quello dell'ambiente e dell'energia, Gilberto Pichetto Fratin, prenderà parte ai lavori del Consiglio dei Ministri dell'Energia Ue a Lussemburgo, con il consulente per l'Energia ed ex ministro Stefano Cingolani. Ieri Pichetto Fratin, intervenendo telefonicamente al Forum Automotive in corso a Milano, si è detto favorevole "alla sperimentazione del nucleare di nuova generazione per far fronte alla crisi energetica". Ed ha annunciato che proseguiranno la ricerca e l'estrazione di gas dai fondali marini. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha parlato con il segretario di Stato Usa Antony Blinken, al quale ha confermato l'amicizia tra Italia e Usa e il sostegno a Kiev. Il ministro per i Rapporti col Parlamento, Luca Ciriani rassicura sulla durata della legislatura.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: