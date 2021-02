E' il giorno di Draghi

Alle 10, Mario Draghi terrà al Senato il suo discorso sul programma di governo, invitando alla massima coesione il Paese e i partiti le cui fibrillazioni sono destinate a farsi sentire fino all'ultimo minuto. In evidenza il rigore contro le nuove varianti del Covid e la necessità di procedere a passo ancora più spedito nel piano vaccini. Il discorso non sarà lungo - una ventina di minuti circa - e sarà in gran parte incentrato sulle emergenze e le priorità. Il Covid, ma anche il Recovery Plan con la sua forte impronta ambientalista e le tre grandi riforme da mettere in campo: quella del fisco, quella digitale, quella della giustizia civile.

E per la politica estera, atlantismo, approccio multilaterale ai dossier internazionali, europeismo. ---.Lega e Forza Italia hanno riunito ieri sera i rispettivi vertici ed è in corso un nuovo voto tra i Cinquestelle sulla piattaforma Rousseau con scadenza alle 12 di oggi. "Il M5S voterà sì" al governo Draghi, afferma Crimi in serata, "ogni altro voto sarà considerato in dissenso dal gruppo". Salvini provoca sull'euro. Zingaretti, 'mai più guerriglie quotidiane'.

In ogni caso il premier può contare da ieri su un 'intergruppo' M5s-Pd-Leu destinato a promuovere 'iniziative comuni sulle grandi sfide del Paese a partire dall'esperienza del Governo Conte II'. Al Senato si vota sulla fiducia a partire dalle 22.



