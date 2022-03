E' morta a 99 anni Maria Romana De Gasperi, figlia dello statista

Nella notte tra il 29 e il 30 marzo si è spenta a 99 anni Maria Romana De Gasperi, figlia dello statista democristiano Alcide De Gasperi. Ne dà notizia la Fondazione omonima. "A nome della Fondazione De Gasperi esprimo profondo dolore e cordoglio per la scomparsa di Maria Romana De Gasperi, a cui mi legava un rapporto di stima, affetto e grande ammirazione", scrive Angelino Alfano, presidente della fondazione De Gasperi. Alfano sottolinea che in questi anni Maria Romana "è stata una presenza fondamentale nella Fondazione che porta il nome del padre, lavorando per conservarne la memoria e trasmetterne i valori ai giovani. Non si è mai risparmiata negli incontri con gli studenti, le associazioni e le Istituzioni. La sua memoria e il suo carisma continueranno a vivere nelle attività e nelle iniziative della Fondazione De Gasperi" Maria Romana De Gasperi, ricordano ancora dalla fondazione, ha contribuito a costituire ed è stata colonna portante della Fondazione De Gasperi, ricoprendo dal 2013 l'incarico di Presidente onoraria.

Nel 2011 venne a San Marino, in occasione di una giornata dedicata al padre Alcide De Gasperi, fondatore della Democrazia Cristiana; ricevuta dai Capitani Reggenti insieme all'amico Renato Di Nubila.