E' morta Catherine Spaak, aveva 77 anni

Non aveva paura della malattia Catherine Spaak, morta ieri in una clinica romana a 77 anni, e della sua fragilità negli ultimi anni aveva fatto quasi una bandiera. Per dire a voce alta che del proprio corpo non bisogna vergognarsi, anche quando è ferito. Così aveva fatto qualche anno fa dopo un'emorragia cerebrale e così ha fatto negli ultimi mesi, pur serbando un silenzioso riserbo sulla sua vita personale e sull'aggravarsi delle sue condizioni.

Catherine era nata in Francia, a Boulogne-Billancourt nella regione parigina il 3 aprile1945, a pochi mesi dalla fine della guerra, ma era poi tornata coi suoi a Bruxelles dove la madre recitava e il padre scriveva sceneggiature. Una vera famiglia d'artisti come prova anche la carriera di sua sorella Agnès. Catherine invece approdò al cinema quasi per caso, appena quattordicenne, quando sua madre accettò per lei la proposta di Jacques Becker che la volle per un piccolo ruolo ne "Il buco" (1959) dopo averla notata nel cortometraggio "L'inverno" di Jacques Gautier.

Indipendente, ribelle, la ragazza parte per l'Italia e si ritrova quasi per caso sul set di Alberto Lattuada, indefesso scopritore di nuovi talenti con una predilezione per le 'fanciulle in fiore'. Spaak non sa che il suo primo film 'italiano' è destinato a cambiarle la vita: "I dolci inganni" è infatti un vero successo generazionale con la sua adolescente Francesca innamorata di un architetto molto più grande. Due anni dopo, con "La voglia matta" di Luciano Salce e "Il sorpasso" di Dino Risi, Spaak diventa la giovane diva degli anni Sessanta.

A metà anni '80 scopre la televisione e si accorge che la sua arguzia, schiettezza, sicurezza da donna indipendente e moderna fanno breccia nella grande platea di un piccolo schermo che a sua volta si sta rinnovando. Il successo durerà immutato per quasi 15 anni.

Con lei se ne va la giovinezza di una generazione.