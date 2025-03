È morta Eleonora Giorgi, l'attrice aveva 71 anni

Stamattina Eleonora Giorgi si è spenta serenamente nell'amore e nell'abbraccio dei suoi figli e dei suoi affetti. Lo fa sapere la famiglia. L'attrice aveva 71 anni.

Eleonora Giorgi era ricoverata in una clinica romana per la terapia del dolore: a fine 2023 aveva annunciato di essere stata colpita da un tumore al pancreas e ne aveva raccontato l'evoluzione, anche in tv, conservando sempre il sorriso e invitando tutti a "vivere senza sprecare il proprio tempo". Accanto a lei in questi mesi difficili i figli Andrea e Paolo, l'ex marito Massimo Ciavarro, la nuora Clizia Incorvaia e l'adorato nipotino Gabriele. Il figlio Andrea Rizzoli le ha dedicato il libro 'Non ci sono buone notizie' (Piemme) in cui ha raccontato la malattia e insieme la voglia di vivere della madre.