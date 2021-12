CINEMA È morta Lina Wertmüller

È morta Lina Wertmüller. La regista che aveva 93 anni si è spenta nella notte a Roma. Era nata il 14 agosto 1928 ed aveva firmato film come "Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto", "Pasqualino settebellezze", "Mimì metallurgico ferito nell'onore", segnando la storia della commedia italiana. Nel 1977 è stata la prima donna candidata all'Oscar come migliore regista, per il film Pasqualino Settebellezze. Nel 2020 le è stato assegnato il Premio Oscar onorario da parte dell'Academy of Motion Picture Arts & Sciences. Nel 2014 Lina Wertmüller è stata ospite, negli studi di San Marino Rtv, a "Una serata sul Titano", condotto da Pippo Baudo. La puntata verrà riproposta in TV stasera alle 23:10.

Trionfale l'accoglienza del pubblico per lo sceneggiato "Giornalino di Giamburrasca" (1964-65), con Rita Pavone, ma il suo primo, grande successo nel 1972, "Mimi' metallurgico ferito nell'onore", in cui per la prima volta fa coppia artistica con il suo protagonista per eccellenza, Giancarlo Giannini. La sua mania per i titoli lunghi e contorti diventa in fretta un marchio di fabbrica, così come i vistosi occhiali bianchi. Celebre anche il sodalizio con Paolo Villaggio per "Io speriamo che me la cavo" dal romanzo-verita' di Marcello D'Orta.

