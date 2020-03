SAN PATRIGNANO È morta Maria Antonietta Muccioli; lo annuncia il figlio Andrea

È morta Maria Antonietta Muccioli; lo annuncia il figlio Andrea.

E' morta ieri notte Maria Antonietta Muccioli, vedova del fondatore della comunità di San Patrignano Vincenzo Muccioli. Aveva 86 anni. Ne ha dato l'annuncio, il figlio Andrea sulla sua pagina Facebook. "Ciao mamma - ha scritto - Dovrei essere contento. Questa notte ti sei finalmente liberata di quell'involucro accartocciato e stanco, che ti aveva privato del movimento, della parola e infine della memoria e del pensiero". Vincenzo e Maria Antonietta Muccioli, nel 1978 diedero vita alla comunità di recupero per tossicodipendenti San Patrignano appunto scegliendo il nome dalla strada del comune di Coriano nel Riminese dove ha ancora oggi la sede. San Patrignano ospita quasi duemila giovani.

"Cara Antonietta, - scrive la comunità San Patrignano - non cesseremo mai di ricordarti per la grande forza con cui hai saputo allargare la tua famiglia, permettendo così a Vincenzo di impegnarsi totalmente per la nascita di San Patrignano. L'amore di madre che hai regalato a molti di noi rimarrà per sempre nei nostri cuori".











I più letti della settimana: