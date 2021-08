LUTTO E' morta Nicoletta Orsomando, storica annunciatrice Rai

E' morta Nicoletta Orsomando, storica annunciatrice Rai.

Nicoletta Orsomando, la più famosa delle 'signorine buonasera' della Rai -rimasta in carica più di ogni altra- si è spenta oggi a 92 anni in un ospedale di Roma, dopo una breve malattia. I funerali si terranno lunedì alle 10.15 nella Chiesa di Santa Maria in Trastevere. Nata a Casapulla (Caserta) nel 1929, per 40 anni è entrata ogni giorno nelle case degli italiani con quel garbo e quella gentilezza che l'hanno caratterizzata e che facevano parte di una tv che non c'è più.

