E' morta Valeria Fedeli, ex ministra dell'Istruzione
Aveva 76 anni. E' stata anche vicepresidente del Senato
E' morta Valeria Fedeli. Sindacalista ed ex ministra dell'Istruzione con il governo Gentiloni, aveva 76 anni. Prima della sua nomina al governo aveva ricoperto anche la carica di vicepresidente del Senato.
