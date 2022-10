E' morto domenica sera a Milano a 76 anni Holer Togni, esponente della nota famiglia circense. Dopo il classico percorso di trapezista e cavallerizzo Holer divenne celebre negli anni '70 e '80 per aver introdotto dagli Usa gli spettacoli acrobatici con auto e moto, gli show itineranti degli Stunt Cars che girarono per gli stadi e i palazzetti d'Italia e d'Europa. Nel 1995 entrò nel Guinness dei Primati per aver guidato un tir inclinato su tre ruote.